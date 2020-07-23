Маликов-старший вступился за дочь и ответил на критику Соседова

Музыкант Юрий Маликов прокомментировал недавние нападки критика Сергея Соседова на его дочь, солистку ансамбля «Новые Самоцветы» Инну. По его словам, он не понимает, с чем связаны такие нападки, ведь его дочь — талантливый руководитель.

Резкие высказывания в адрес Инны Маликовой со стороны Соседова начались после выступления ансамбля «Новые Самоцветы» на фестивале «Славянский базар». Критик весьма негативно оценил выступление, назвал девушку «безголосой пустышкой» и усомнился в том, что она по праву носит звание «Заслуженно артистки России».

Однако ответ на такое колкое замечание от Юрия Маликова был весьма добродушным. Композитор отметил, что Инна — талантливый руководитель, который отлично руководит ансамблем.

«Она 15 лет руководит коллективом. Напомню, что Павел Слободкин, создатель и руководитель ансамбля „Веселые ребята“, тоже не был вокалистом. Он был худруком. Инна — художественный руководитель, и она создала прекрасный коллектив», — считает Маликов-старший.

Ответного комментария от Сергея Соседова пока не последовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Инна Маликова душевно поздравила своего отца с днем рождения.