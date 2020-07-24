Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
Неадекватного злоумышленника пытается задержать полиция.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Балашихе и отказывается покидать помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«В ночь на пятницу в одно из помещений Сбербанка зашел мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно. Выходить из здания он отказывается», — цитирует ТАСС заявление правоохранителей.
По предварительной информации, инцидент произошел в одном из отделений банка в микрорайоне Гагарина. В настоящее время неадекватного злоумышленника пытается задержать полиция.
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