Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье

Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Балашихе и отказывается покидать помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В ночь на пятницу в одно из помещений Сбербанка зашел мужчина с ножом и начал вести себя неадекватно. Выходить из здания он отказывается», — цитирует ТАСС заявление правоохранителей.

По предварительной информации, инцидент произошел в одном из отделений банка в микрорайоне Гагарина. В настоящее время неадекватного злоумышленника пытается задержать полиция.