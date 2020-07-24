«Не стесняйтесь»: Полуголая Екатерина Зуева выпросила у подписчиков комплименты
Российская модель продолжает ублажать поклонников откровенными публикациями.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Модель Екатерина Зуева на своей странице в Instagram сделала очередную провокационную публикацию. 28-летняя знаменитость разместила в сети откровенный видеоролик, на котором позирует в красном брючном костюме на голое тело.
На кадрах девушка восседает на стуле широко расставив ноги. Борта надетого сверху пиджака едва скрывают обнаженную грудь. Волосы Екатерины Зуевой забраны в хвост, на лице — идеальный мейк-ап.
«Не стесняйтесь высказывать свое мнение и пожелания. Обязательно учту», — написала Екатерина Зуева в посте.
Двухмиллионный ансамбль подписчиков знаменитости в ответ начал признаваться модели в вожделении. Англо- и испаноговорящие пользователи не стали чрезмерно оригинальными, подчеркнув внешнюю привлекательность и сексуальность россиянки.
«Красавица! Идеал! Богиня!»
«Девушка в красном»
«Ты прекрасна!»
«Фигура! Красотка! Яркая! Всю хочу»
«Чертовски хороша!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Зуева едва прикрыла грудь тонкой полоской топа.
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