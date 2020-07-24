«Не стесняйтесь»: Полуголая Екатерина Зуева выпросила у подписчиков комплименты

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Василий Заика
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Российская модель продолжает ублажать поклонников откровенными публикациями.

Фото, видео: Instagram @zuueva

Модель Екатерина Зуева на своей странице в Instagram сделала очередную провокационную публикацию. 28-летняя знаменитость разместила в сети откровенный видеоролик, на котором позирует в красном брючном костюме на голое тело.

На кадрах девушка восседает на стуле широко расставив ноги. Борта надетого сверху пиджака едва скрывают обнаженную грудь. Волосы Екатерины Зуевой забраны в хвост, на лице — идеальный мейк-ап.

«Не стесняйтесь высказывать свое мнение и пожелания. Обязательно учту», — написала Екатерина Зуева в посте.

Instagram @zuueva

Двухмиллионный ансамбль подписчиков знаменитости в ответ начал признаваться модели в вожделении. Англо- и испаноговорящие пользователи не стали чрезмерно оригинальными, подчеркнув внешнюю привлекательность и сексуальность россиянки.

«Красавица! Идеал! Богиня!»

«Девушка в красном»

«Ты прекрасна!»

«Фигура! Красотка! Яркая! Всю хочу»

«Чертовски хороша!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Зуева едва прикрыла грудь тонкой полоской топа.

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