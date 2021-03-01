Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада

|
Алиса Старжевская
24 229

Исследование специалистов медицинского колледжа Бейлор доказало, что у любимого многими лакомства есть крайне полезная для здоровья человека особенность.

Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

Группа ученых из медицинского колледжа Бейлор в США смогла установить, что шоколад может не только вызывать лишний вес, но и положительно влиять на здоровье человека. И если про его способность улучшать настроение все давно знали, то про воздействие на сердечно-сосудистую систему стало ясно только теперь, пишет медицинское издание European Journal of Preventive Cardiology.

После анализа данных от 300 тысяч пациентов ученым удалось установить связь между употреблением шоколада и наличием у них коронарных заболеваний. Новости оказались приятными — употребление этой сладости хотя бы раз в неделю на 8% снижало риск развития ишемической болезни.

Причиной оказался богатый питательный состав лакомства — наличие в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов укрепляет сердце, а также повышает уровень «хорошего» холестерина и сводит на нет воспалительные процессы.

При том, что шоколад не только полезен, но и вреден, нужно понимать, что употребление его в пищу в больших количествах может быть опасно и грозить развитием ожирения и сахарного диабета II типа. Ученые сообщили лишь об общих результатах своего исследования, не указав рекомендуемую дозу и вид шоколада, который лучше выбирать в пищу.

5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут привести к анафилактическому шоку.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.44
0.97 90.37
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
В ВОЗ назвали долю мирового населения с антителами к COVID-19
8:21
Увеличила лицо? Дети Самойловой не узнали маму после преображения и навязали ей комплексы
8:12
Какие нововведения ждут россиян с 1 марта?
8:10
Мужчины какого возраста идеально подходят женщинам по знаку зодиака?
8:07
Автовладельцев предупредили о появлении нового дорожного знака в России
8:01
Чем могут быть опасны электрические чайники — эксперимент

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 марта
«Не сказала спасибо»: директор «Ленкома» раскрыл зарплату неработающей Поргиной
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака