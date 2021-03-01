Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада

Группа ученых из медицинского колледжа Бейлор в США смогла установить, что шоколад может не только вызывать лишний вес, но и положительно влиять на здоровье человека. И если про его способность улучшать настроение все давно знали, то про воздействие на сердечно-сосудистую систему стало ясно только теперь, пишет медицинское издание European Journal of Preventive Cardiology.

После анализа данных от 300 тысяч пациентов ученым удалось установить связь между употреблением шоколада и наличием у них коронарных заболеваний. Новости оказались приятными — употребление этой сладости хотя бы раз в неделю на 8% снижало риск развития ишемической болезни.

Причиной оказался богатый питательный состав лакомства — наличие в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов укрепляет сердце, а также повышает уровень «хорошего» холестерина и сводит на нет воспалительные процессы.

При том, что шоколад не только полезен, но и вреден, нужно понимать, что употребление его в пищу в больших количествах может быть опасно и грозить развитием ожирения и сахарного диабета II типа. Ученые сообщили лишь об общих результатах своего исследования, не указав рекомендуемую дозу и вид шоколада, который лучше выбирать в пищу.

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