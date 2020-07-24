Олимпийский чемпион Александр Иваницкий пропал в Подмосковье
Известный 82-летний борец ушел на прогулку в лес и не вернулся.
Фото: РИА Новости / Соловьев
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, 82-летний мужчина 22 июля ушел в лес за грибами и не вернулся.
В подмосковной Рузе развернуты полномасштабные поиски.
Александр Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года, а также многократный чемпион по вольной борьбе.
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