Олимпийский чемпион Александр Иваницкий пропал в Подмосковье

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, 82-летний мужчина 22 июля ушел в лес за грибами и не вернулся.

В подмосковной Рузе развернуты полномасштабные поиски.

Александр Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года, а также многократный чемпион по вольной борьбе.