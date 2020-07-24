Трудности перевода? В Кремле опровергли заявление Трампа о «тяжелой ситуации» в РФ

В Кремле опровергли заявление президента США Дональда Трампа о «тяжелой ситуации» в России в результате последствий пандемии коронавируса.

В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сообщил американскому коллеге, что в стране и столице «все очень неплохо», но никак не наоборот.

«В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу», — пояснил государственный деятель.

Песков также заметил, что российский лидер поделился с президентом США информацией о принимаемых мерах, которые и способствовали нормализации ситуации по окончании пандемии.

«У нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в РФ», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

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