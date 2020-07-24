Трудности перевода? В Кремле опровергли заявление Трампа о «тяжелой ситуации» в РФ
Американский лидер заявил, что обеспокоен положением дел в России из-за кризиса после пандемии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
В Кремле опровергли заявление президента США Дональда Трампа о «тяжелой ситуации» в России в результате последствий пандемии коронавируса.
В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сообщил американскому коллеге, что в стране и столице «все очень неплохо», но никак не наоборот.
«В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран, включая и нашу», — пояснил государственный деятель.
Песков также заметил, что российский лидер поделился с президентом США информацией о принимаемых мерах, которые и способствовали нормализации ситуации по окончании пандемии.
«У нас в стране для борьбы с коронавирусом, достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в РФ», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие «ужасные» выводы Дональд Трамп сделал после разговора с Владимиром Путиным утром 23 июля.
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