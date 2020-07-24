Внезапно: Трамп «пожалел» Россию, впавшую в «жесткий кризис» после пандемии
Американский лидер заявил, что РФ якобы переживает не лучшие времена.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Steffen Kugler, CNP/AdMedia, Lehtikuva/Heikki Saukkomaa, Yuri Gripas, Oscar J. Barroso, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с коронавирусом в России и нынешнем положении страны после длительной самоизоляции.
По словам американского лидера, утром 23 июля он провел телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, в результате чего пришел к неутешительному выводу: в Российской Федерации настали тяжелые времена. По мнению Трампа, кризис после пандемии обострил ситуацию во всех регионах государства, но особенно — в столице.
«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — заявил президент США в ходе пресс-конференции с представителями СМИ.
И тут же добавил, что в мире еще несколько стран с такой же «тяжелой» ситуацией. С главами всех этих государств Трамп накануне лично пообщался.
Но похоже, что американский лидер немного забыл, что США почти с самого начала пандемии возглавили список стран, как по количеству выявленных случаев COVID-19, так и по числу умерших. По данным на 24 июля, в США более четырех миллионов заражений и 147,3 тысяч смертей. По сообщениям СМИ медицинскую помощь не могут получить бедные слои населения, которым недоступна страховка.
В Кремле же сообщили, что Владимир Путин информировал своего коллегу о «неплохой ситуации с коронавирусом» в России, а также об эффективных мерах борьбы.
Известно, что ранее президент РФ Владимир Путин, оценивая масштабы экономического кризиса вследствие пандемии COVID-19, заявлял, что ситуация в целом стабильна. Избежать серьезных проблем и «срывов», по мнению главы государства, удалось благодаря своевременно принятым мерам. В частности, прямым выплатам семьям с детьми, повышением размера пособий по безработице, отменой налоговых платежей и другим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что планирующий занять место президента США Джо Байден пригрозил России расправой.
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