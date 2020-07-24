Как чувствует себя Юрий Антонов после тяжелой операции?

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов впервые вышел на связь после тяжелой операции. В комментарии KP.RU музыкант признался, что ему пришлось пережить за последние несколько дней.

Сообщение об экстренной госпитализации Антонова поступило днем 21 июля. Отмечалось, что артист страдал от нестерпимой боли в ноге, что и послужило поводом для вызова скорой помощи. В результате осмотра медики приняли решение срочно оперировать артиста.

«Все хорошо, операция прошла успешно, теперь буду восстанавливаться. Действительно у меня уже были проблемы с коленкой. Но тогда меня беспокоил мениск. А сейчас уже совсем другая история», — сообщил Антонов.

75-летний музыкант признался, что боль в колене мучила его долгие месяцы, поэтому выбора согласиться на операцию или попробовать «залечить» проблему не стояло.

Юрий Антонов отметил, что хирург ему попался прекрасный. Говоря о нынешнем состоянии пояснил, что настроение «уже неплохое». Единственное, что, вероятно, огорчает музыканта — долгая реабилитация. К тому же врачи пока не рискуют отпускать народного артиста домой.

«После операции было очень больно. Сейчас нога с каждым днем болит все меньше и меньше. Пока врачи не отпускают меня домой, я еще — в больнице. Лежу один в очень хорошей палате. Оперировал меня прекрасный хирург. Так что все прошло благополучно», — подытожил Юрий Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что напугало друга Юрия Антонова в поведении музыканта.