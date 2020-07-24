Полиция задержала массовку сериала с Гошей Куценко во время съемок в Петербурге
Артистам объяснили массовое задержание близостью «верховного главнокомандующего».
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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; Instagram @goshakutsenko
Российский актер Гоша Куценко рассказал о задержании всех артистов массовки во время съемок сериала про милицию в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в разделе сторис своего Instagram-аккаунта.
«Нормально? У нас были съемки милицейское кино. И массовка в форме милиции вышла на Английскую набережную. Подъехали люди в штатском и всех увезли», — заявил Куценко.
Знакомый актера по имени Борис добавил, что артистам их задержание объяснили близостью «верховного главнокомандующего». Правоохранители якобы назвали съемки сериала «цирком».
«У нас всю массовку увезли в отделение милиции. Федорцова в форме подполковника сейчас сюда внесли под плащ-палаткой. Нормально вообще?» — с улыбкой подытожил Куценко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоша Куценко опубликовал милое фото в балетной пачке. Его сравнили с принцессой и балериной Анастасией Волочковой.
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