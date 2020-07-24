Ржавеют за неделю: США обязали авиакомпании срочно проверить Boeing 737 на коррозию

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Игорь Рязов
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Самопроизвольное разрушение металла в одном из узлов потенциально может привести к отказу двигателей. Уже были зафиксированы такие случаи.

Ржавеют за неделю: США обязали авиакомпании срочно проверить Boeing 737 на коррозию

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru

Авиавласти США потребовали от авиакомпаний срочно проверить все Boeing 737, находящиеся на стоянке более недели. Перед этим национальное Федеральное авиационное управление предупредило об угрозе возникновения коррозии на самолетах.

По данным ведомства, за семь и более дней в одном из узлов лайнера может возникнуть коррозия. Она в итоге может спровоцировать отказ одного или обоих двигателей. Уже было выявлено несколько таких случаев. Речь идет о машинах Boeing серий 737-300, -400, -500, -600, -700, -700 °C, -800, -900 и -900ER.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более года назад во многих странах мира было приостановлено использование Boeing 737 MAX. Это стало следствием двух катастроф в Индонезии и Эфиопии — в общей сложности погибли 346 человек. Причиной крушений были названы сбои в системе коррекции маневрирования.

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