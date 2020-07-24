Назван размер новых ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет
Правительство направит на обеспечение детских выплат 18,5 миллиарда рублей.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Lippert; 5-tv.ru
Правительство РФ направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет нуждающимся семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет нуждающимся семьям. Это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — сказал глава правительства.
Он напомнил, что такие пособия были с 1 июня введены по инициативе президента РФ Владимира Путина. Деньги получают семьи, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума.
«Всего в текущем году такую государственную поддержку получат семьи, в которых воспитывается почти три миллиона детей. На это только федеральных средств будет направлено около 135,5 миллиарда рублей», — добавил Мишустин.
Как отмечает «Экономика сегодня», деньги на выплаты правительство переведет Минтруду. Ведомству предстоит поучаствовать в процедуре софинансирования рекордных расходов регионов на детские пособия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе. Какие именно семьи могут рассчитывать на помощь государства, ранее рассказали в Пенсионном фонде РФ.
Читайте также
43%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?