Назван размер новых ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет

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Игорь Рязов
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Правительство направит на обеспечение детских выплат 18,5 миллиарда рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hans Lippert; 5-tv.ru

Правительство РФ направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет нуждающимся семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет нуждающимся семьям. Это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что такие пособия были с 1 июня введены по инициативе президента РФ Владимира Путина. Деньги получают семьи, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума.

«Всего в текущем году такую государственную поддержку получат семьи, в которых воспитывается почти три миллиона детей. На это только федеральных средств будет направлено около 135,5 миллиарда рублей», — добавил Мишустин.

Как отмечает «Экономика сегодня», деньги на выплаты правительство переведет Минтруду. Ведомству предстоит поучаствовать в процедуре софинансирования рекордных расходов регионов на детские пособия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе. Какие именно семьи могут рассчитывать на помощь государства, ранее рассказали в Пенсионном фонде РФ.

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