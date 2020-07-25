Обвиняемый в похищении детей рэпер Серега воспитывает мальчиков вместе с другом

Рэпер Серега, уехавший жить в Харьков, презентовал в YouTube отрывок документального фильма «Тихая заводь», в котором рассказал и показал, как воспитывает своих детей. Маленьких Марка и Платона он забрал у бывшей жены Полины Ололо. Женщина обвиняла его в похищении мальчиков.

В воспитании ребят музыканту помогает друг Филипп. Сами дети рассказывают про него, что мужчина проводит очень много времени с ними, прививая им любовь к новому образу жизни, полному порядка и дисциплины.

«У нас есть Филипп, который служил во Французском легионе. Он за нами следит, за нами ухаживает. Пока папы нет, он с нами постоянно», — поделился один из сыновей артиста.

С переездом на Украину кардинально изменился образ жизни детей. Им не дают в руки гаджеты и не позволяют смотреть развлекательные передачи по телевизору. Взамен они получают множество тренировок и просмотр развивающих программ.

«Это были дети комнатные, можно сказать, которые привыкли к телевизору и рекламе. То, что мы сделали, это режим и дисциплина. Это два правила, которые не выходят из рамок Сергея. Дети начали жить спортивной жизнью, правильно питаться. Они развиваются, читают, учат стихотворения. Они занимаются спортом. Они могут многое рассказать любому взрослому человеку, они смотрят только научные фильмы. Я думаю, что если бы им этого не хотелось, они бы этого не делали», — рассказывает в фильме Филипп.

Сам Серега добавляет, что несмотря на строгость воспитания, никогда не позволяет себе повысить на детей голос и тем более поднять руку. Дети же, судя по всему, к контролю привыкли и теперь даже видят в нем плюсы для себя.

«Всем не нравится, когда их контролируют, но потом ты понимаешь, что он не просто так это делает. Когда мой брат играл, у него ухудшилось зрение. Когда я играл, у меня была рассеянность. У меня стала лучше успеваемость в школе, у меня оценки поднялись. Тогда я понял, почему это, и почему папа запретил нам играть в компьютерные игры», — говорит один из мальчиков.

У рэпера Сереги двое детей от второго брака с Полиной Ололо. Как писал ранее 5-tv.ru, женщина обвинила музыканта в похищении мальчиков. Она рассказала, что он был жесток с ними: ставил на гречку и унижал в публичных местах.