В смертельном ДТП в Дагестане пострадали 10 человек
Крупная авария произошла ночью в Хасавюртовском районе республики.
Фото: www.globallookpress.com
В смертельном ДТП в Дагестане пострадали десять человек, из которых четверо — погибли. Крупная авария произошла в 3.45 по местному времени в Хасавюртовском районе республики. Как стало известно 5-tv.ru, на трассе столкнулись несколько машин. В настоящее время четыре человека госпитализированы в Хасавюртовскую ЦРБ, еще двоим помощь была оказана на месте. Есть ли среди пострадавших дети — не уточняется.
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