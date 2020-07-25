В смертельном ДТП в Дагестане пострадали 10 человек

В смертельном ДТП в Дагестане пострадали десять человек, из которых четверо — погибли. Крупная авария произошла в 3.45 по местному времени в Хасавюртовском районе республики. Как стало известно 5-tv.ru, на трассе столкнулись несколько машин. В настоящее время четыре человека госпитализированы в Хасавюртовскую ЦРБ, еще двоим помощь была оказана на месте. Есть ли среди пострадавших дети — не уточняется.