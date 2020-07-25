В смертельном ДТП в Дагестане пострадали 10 человек

|
Марина Неруцких
Срочная новость 19

Крупная авария произошла ночью в Хасавюртовском районе республики.

В смертельном ДТП в Дагестане пострадали 10 человек

Фото: www.globallookpress.com

В смертельном ДТП в Дагестане пострадали десять человек, из которых четверо — погибли. Крупная авария произошла в 3.45 по местному времени в Хасавюртовском районе республики. Как стало известно 5-tv.ru, на трассе столкнулись несколько машин. В настоящее время четыре человека госпитализированы в Хасавюртовскую ЦРБ, еще двоим помощь была оказана на месте. Есть ли среди пострадавших дети — не уточняется.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Как не спугнуть любовь? Черты знаков зодиака, мешающие отношениям с мужчиной
8:40
Валерий Гаркалин госпитализирован с рваными ранами лица и ушибом головы
8:36
Психолог рассказала, почему опасно жить без объятий
8:28
В смертельном ДТП в Дагестане пострадали 10 человек
8:20
Как в 37 выглядеть на 25? Секреты молодости от Юлии Ковальчук
8:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Весь мир у ее ног. ТОП-5 женщин, которые притягивают мужчин как магнитом
Сын Высоцкого отреагировал на заявление Садальского об «отрезанной голове» отца
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок