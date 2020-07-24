Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Пуршева

Эфирная новость 12

У двухлетнего мальчика генетическая патология — несовершенный остеогенез.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

А сегодня мы подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал двухлетний Дима.

У него — несовершенный остеогенез. Кости малыша слишком хрупкие. Чуть что — перелом. Но есть шанс, что Дима сможет нормально ходить. Для этого нужна установка специальных телескопических штифтов. Операция платная.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Хрупкие люди» 3 миллиона 505 тысяч 229 рублей. Этих денег хватит не только на лечение Димы, но и других подопечных фонда.

Тема:
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