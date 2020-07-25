«Сталкиваемся впервые»: организаторы «Керченского десанта» о затонувшем БРДМ-2
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь «Военно-технического общества».
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Крыму во время проведения патриотической акции в Керченском проливе затонула одна из бронемашин. Ситуацию журналистам 5-tv.ru прокомментировал один из организаторов мероприятия, пресс-секретарь «Военно-технического общества» Андрей Конов.
Он коротко описал случившееся, назвав ситуацию нештатной, где вина за утонувший БРДМ-2 лежит на непредсказуемых метеорологических условиях в открытом море.
«Мы с таким сталкиваемся впервые за четыре года бронепробега», — отметил Конов.
Причина ЧП состоит в сочетании сразу нескольких обстоятельств: неоднородного дна и мощной волны, бившей в борт машины. Ситуация находилась полностью под контролем, благодаря слаженному действию членов экипажа и сотрудников МЧС удалось сразу эвакуировать людей, за чем последовали бесплодные попытки спасти технику.
«Она для нас очень дорога — и как память, и как музейный экспонат, мы уже ведем переговоры, как достать этот автомобиль, — сказал Конов. — Вы не представляете, как сложно ее восстановить».
Мероприятие «Керченский десант» в рамках «Дороги мужества» проходит в Керченском проливе с 2017 года. Организаторы намерены продолжить и в будущем году.
«Акция будет продолжаться, мы намерены и дальше восстанавливать память и радовать людей», — заверил всех Конов.
На вопрос о стоимости ущерба пресс-секретарь «Военно-технического общества» пока ответить не смог — сначала нужно достать бронемашину со дна. Однако полагают, что БРДМ-2 стоит не менее полутора миллионов рублей, а сложность его восстановления может заметно перекрыть и эту сумму.
На 5-tv.ru можно посмотреть эксклюзивное видео случившегося с затонувшим БРДМ в Керченском проливе.
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