«Сталкиваемся впервые»: организаторы «Керченского десанта» о затонувшем БРДМ-2

В Крыму во время проведения патриотической акции в Керченском проливе затонула одна из бронемашин. Ситуацию журналистам 5-tv.ru прокомментировал один из организаторов мероприятия, пресс-секретарь «Военно-технического общества» Андрей Конов.

Он коротко описал случившееся, назвав ситуацию нештатной, где вина за утонувший БРДМ-2 лежит на непредсказуемых метеорологических условиях в открытом море.

«Мы с таким сталкиваемся впервые за четыре года бронепробега», — отметил Конов.

Причина ЧП состоит в сочетании сразу нескольких обстоятельств: неоднородного дна и мощной волны, бившей в борт машины. Ситуация находилась полностью под контролем, благодаря слаженному действию членов экипажа и сотрудников МЧС удалось сразу эвакуировать людей, за чем последовали бесплодные попытки спасти технику.

«Она для нас очень дорога — и как память, и как музейный экспонат, мы уже ведем переговоры, как достать этот автомобиль, — сказал Конов. — Вы не представляете, как сложно ее восстановить».

Мероприятие «Керченский десант» в рамках «Дороги мужества» проходит в Керченском проливе с 2017 года. Организаторы намерены продолжить и в будущем году.

«Акция будет продолжаться, мы намерены и дальше восстанавливать память и радовать людей», — заверил всех Конов.

На вопрос о стоимости ущерба пресс-секретарь «Военно-технического общества» пока ответить не смог — сначала нужно достать бронемашину со дна. Однако полагают, что БРДМ-2 стоит не менее полутора миллионов рублей, а сложность его восстановления может заметно перекрыть и эту сумму.

На 5-tv.ru можно посмотреть эксклюзивное видео случившегося с затонувшим БРДМ в Керченском проливе.