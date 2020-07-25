«Сталкиваемся впервые»: организаторы «Керченского десанта» о затонувшем БРДМ-2

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 132

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь «Военно-технического общества».

Фото, видео: 5-tv.ru

В Крыму во время проведения патриотической акции в Керченском проливе затонула одна из бронемашин. Ситуацию журналистам 5-tv.ru прокомментировал один из организаторов мероприятия, пресс-секретарь «Военно-технического общества» Андрей Конов.

Он коротко описал случившееся, назвав ситуацию нештатной, где вина за утонувший БРДМ-2 лежит на непредсказуемых метеорологических условиях в открытом море.

«Мы с таким сталкиваемся впервые за четыре года бронепробега», — отметил Конов.

Причина ЧП состоит в сочетании сразу нескольких обстоятельств: неоднородного дна и мощной волны, бившей в борт машины. Ситуация находилась полностью под контролем, благодаря слаженному действию членов экипажа и сотрудников МЧС удалось сразу эвакуировать людей, за чем последовали бесплодные попытки спасти технику.

«Она для нас очень дорога — и как память, и как музейный экспонат, мы уже ведем переговоры, как достать этот автомобиль, — сказал Конов. — Вы не представляете, как сложно ее восстановить».

Мероприятие «Керченский десант» в рамках «Дороги мужества» проходит в Керченском проливе с 2017 года. Организаторы намерены продолжить и в будущем году.

«Акция будет продолжаться, мы намерены и дальше восстанавливать память и радовать людей», — заверил всех Конов.

На вопрос о стоимости ущерба пресс-секретарь «Военно-технического общества» пока ответить не смог — сначала нужно достать бронемашину со дна. Однако полагают, что БРДМ-2 стоит не менее полутора миллионов рублей, а сложность его восстановления может заметно перекрыть и эту сумму.

На 5-tv.ru можно посмотреть эксклюзивное видео случившегося с затонувшим БРДМ в Керченском проливе.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Подозреваемая в похищении ребенка в Ростовской области попала на камеры
14:40
Непредсказуемая борьба: на «Игоре Драйв» стартовала квалификация Российской серии кольцевых гонок
14:28
Видео: на репетиции парада ко Дню ВМФ зрителей окатило волной
14:12
«Такого больше не было»: промоутер о рекордной цене за Пугачеву на корпоративе
13:56
«Сталкиваемся впервые»: организаторы «Керченского десанта» о затонувшем БРДМ-2
13:40
Новорожденный похищен из больницы в Ростовской области

Сейчас читают

Эксклюзивное видео спасения экипажа из тонущей бронемашины в Керченском проливе
«Лучшие моменты жизни»: Родион Газманов показал редкое видео с мамой
Предпенсионеры: кому в 2020 году положены льготы еще до выхода на пенсию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок