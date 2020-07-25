Как обманут требующий «сладенького» организм — советы диетологов

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Светлана Александрова
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Специалисты перечислили продукты, которыми можно без последствий перекусить худеющему человеку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff, CHROMORANGE / Bilderbox, PIC, Tom Schneider, gourmet-vision, digifoodstock.com

Почти всем, кто решил сесть на диету, чтобы избавиться от лишних килограммов, приходится бороться с соблазном перекусить чем-нибудь сладеньким или жирненьким. Диетологи перечислили продукты, с помощью которых можно обмануть требующий любимой пищи организм.

Как пишет «Экономика сегодня», когда невыносимо хочется сладкого, можно поесть ягод, сухофруктов или свежих фруктов. Сладкую выпечку прекрасно заменяет запеченное яблоко с корицей — на вкус это почти как шарлотка, а калорий в разы меньше. Еще одно блюдо, которое помогает обмануть организм — десерт из соевого крема и фруктов.

Худеющим любителям жирного стоит на всякий случай держать в холодильнике сыр тофу, а также нежирное молоко. А избавиться от тяги к соленому хорошо помогают банан и миндаль.

Ранее 5-tv.ru назвал шесть самых опасных диет, которые могут нанести непоправимый вред организму.

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