Как обманут требующий «сладенького» организм — советы диетологов
Специалисты перечислили продукты, которыми можно без последствий перекусить худеющему человеку.
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Почти всем, кто решил сесть на диету, чтобы избавиться от лишних килограммов, приходится бороться с соблазном перекусить чем-нибудь сладеньким или жирненьким. Диетологи перечислили продукты, с помощью которых можно обмануть требующий любимой пищи организм.
Как пишет «Экономика сегодня», когда невыносимо хочется сладкого, можно поесть ягод, сухофруктов или свежих фруктов. Сладкую выпечку прекрасно заменяет запеченное яблоко с корицей — на вкус это почти как шарлотка, а калорий в разы меньше. Еще одно блюдо, которое помогает обмануть организм — десерт из соевого крема и фруктов.
Худеющим любителям жирного стоит на всякий случай держать в холодильнике сыр тофу, а также нежирное молоко. А избавиться от тяги к соленому хорошо помогают банан и миндаль.
Ранее 5-tv.ru назвал шесть самых опасных диет, которые могут нанести непоправимый вред организму.
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