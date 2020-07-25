Ксения Собчак поделилась своими соображениями об идеальном сексе

Ксения Собчак прокомментировала результаты исследования ученых из Университета Пенсильвании (США) относительно того, что может называться хорошим сексом. Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, телеведущая предположила, что помимо длительности полового акта, важен еще и размер «актора».

«Мне очень приятно, что я в ваших глазах являюсь экспертом в этом вопросе. Смею предположить, что хороший секс зависит еще и от того, какого диаметра и размера предмет является актором любовного акта», — цитирует агентство Ксению Собчак.

В работе американских ученых утверждается, что идеальным можно назвать половой акт, который длится от семи до 13 минут. При этом от трех до семи минут считается нормой, от одной до двух минут — слишком короткий, а от 10 минут до получаса — слишком длинный. Секс, который длится дольше 30 минут, в исследовании не рассматривается. Выводы основываются на опросе около тысячи респондентов, среди которых были врачи, семейные психологи, консультанты и социальные работники.

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