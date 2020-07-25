Нокаутом через семь секунд завершился поединок в женском боксе в Калифорнии. За звание чемпионки мира по боксу в наилегчайшем весе по версии WBA сразились американки Сеньеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

После удара гонга временная обладательница титула успела нанести противнице семь ударов за семь секунд, четыре из которых пришлись в голову. В результате Эдкинс отправилась в нокаут.

«Я ожидала именно такого результата. Уважаю Эдкинс за то, что она согласилась выйти на ринг против меня. Если бы не она, у меня бы сегодня не было соперника. Надеюсь, в следующий раз я подерусь с кем-то более титулованным», — заявила Эстрада после боя.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

Первоначально на ринг против победительницы должна была выйти другая спортсменка, но из-за травмы отказалась от поединка. Для 28-летней Сеньесы Эстрады это стало 19-й победой в карьере подряд и восьмой досрочной. А для Миранды Эдкинс — это первое поражение в шести поединках.

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