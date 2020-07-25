Семь ударов и нокаут за семь секунд — самый короткий в истории бой в женском боксе

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Светлана Александрова
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За звание чемпионки мира по боксу сразились американки Сеньеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

Семь ударов и нокаут за семь секунд — самый короткий в истории бой в женском боксе

Фото: Instagram @seniesa_superbad, @hoganphotos

Нокаутом через семь секунд завершился поединок в женском боксе в Калифорнии. За звание чемпионки мира по боксу в наилегчайшем весе по версии WBA сразились американки Сеньеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

После удара гонга временная обладательница титула успела нанести противнице семь ударов за семь секунд, четыре из которых пришлись в голову. В результате Эдкинс отправилась в нокаут.

«Я ожидала именно такого результата. Уважаю Эдкинс за то, что она согласилась выйти на ринг против меня. Если бы не она, у меня бы сегодня не было соперника. Надеюсь, в следующий раз я подерусь с кем-то более титулованным», — заявила Эстрада после боя.

Первоначально на ринг против победительницы должна была выйти другая спортсменка, но из-за травмы отказалась от поединка. Для 28-летней Сеньесы Эстрады это стало 19-й победой в карьере подряд и восьмой досрочной. А для Миранды Эдкинс — это первое поражение в шести поединках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянка Екатерина Пальцева завоевала золото на женском чемпионате мира по боксу, победив спортсменку из Индии Манджу Рани.

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