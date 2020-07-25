Действующему обладателю Кубка мира по бахам в категории T3 и серебряному призеру Кубка мира по ралли-рейдам в той же категории было всего 47 лет.

Умер российский гонщик Федор Воробьев

Фото: Instagram @zavidovoracingteam

Умер российский гонщик Федор Воробьев. О смерти действующего обладателя Кубка мира по бахам в категории T3 и серебряного призера Кубка мира по ралли-рейдам в той же категории сообщила пресс-служба команды Zavidovo Racing Team, передает портал «Автоспорт».

Федору Воробьеву было всего 47 лет. Что стало причиной кончины известного спортсмена — не уточняется.

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