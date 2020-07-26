Два человека погибли в ДТП в Новой Москве. Авария произошла в деревне Кленовское. По информации столичной ГИБДД, женщина-водитель и ее пассажир скончались после того, как машина съехала в кювет.

«Примерно в 23:15 (в субботу) в деревне Кленовское, поселение Починки в Новой Москве водитель автомобиля Range Rover не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. В ДТП погибли два человека», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичной ГИБДД.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.