Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

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Марина Неруцких
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Женщина-водитель и ее пассажир скончались после того, как машина на скорости съехала в кювет.

Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

Фото: Известия / Алексей Майшев

Два человека погибли в ДТП в Новой Москве. Авария произошла в деревне Кленовское. По информации столичной ГИБДД, женщина-водитель и ее пассажир скончались после того, как машина съехала в кювет.

«Примерно в 23:15 (в субботу) в деревне Кленовское, поселение Починки в Новой Москве водитель автомобиля Range Rover не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. В ДТП погибли два человека», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте столичной ГИБДД.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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