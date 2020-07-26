ТОП-3 до 30-ти: откуда берут свои миллионы молодые российские блогеры?

Кто в России, не имея родителей-олигархов, может похвастаться многомиллионным состоянием? Конечно, отечественные блогеры и музыкальные звезды. И если вы не знаете их, то наверняка их имена скажут многое для ваших детей.

Алишер Валеев, он же Моргенштерн

Парнишка из Уфы совсем недавно работал на мойке, а теперь, что ни день, покупает себе дорогие тачки и роскошные дома. 22-летний Моргенштерн смог привлечь к себе внимание пользователей YouТube и ВКонтакте, снимая блоги. Он критиковал отечественных рэперов и музыку в принципе, а потом начал свою собственную карьеру исполнителя.

Альбом «Легендарная пыль» он записал всего за неделю в прямом эфире, отказавшись от качества текстов и аудио. Как результат — успех в сети ВКонтакте, где у альбома набралось уже более 70 миллионов прослушиваний, а в YouТube миллионные просмотры дали ему такую монетизацию от каждого нового видео, что Валееву можно уже никогда не работать «на дядю».

По последним данным, обладатель роскошного «Кадиллака» за семь миллионов рублей и Mercedes-Benz E200 за четыре миллиона рублей уже купил себе особняк с собственной сауной, музыкальной студией и бассейном, дать оценку стоимости которого пока не рискуют эксперты. Одно рекламное фото в его микроблоге в Instagram обходится в 600-800 тысяч рублей, а каждое видео приносит молодому миллионеру по 1,2 миллиона рублей.

Instagram @morgen_shtern

Алексей Узенюк, он же Элджей

Элджей родом из Новосибирска, и славу этому рэперу и блогеру принес хит «Розовое вино». Казалось бы, только 26 лет и всего четыре миллиона подписчиков в Instagram — а он может позволить себе роскошный спорткар BMW i8 стоимостью в десять миллионов рублей! А спасибо за это стоит сказать выгодному контракту с лейблом Universal Music Russia, который буквально купает молодую звезду в золоте, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Да и супругу Элджей нашел себе под страсть — Настю Ивлееву.

Instagram @sayonaraboy

Опасность, она же Настя Ивлеева

Блогер Настя Ивлеева прославилась, как ведущая развлекательной передачи о путешествиях «Орел и решка», но 29-летняя девушка по прозвищу «Опасность» смогла выйти далеко за рамки программы. Две личные страницы в Instagram принесли ей 24 миллиона подписчиков, она ведет программы на YouТube и канале «Пятница», получает колоссальную прибыль с каждого рекламного контракта, постов и видео в Instagram.

Точный размер ее дохода остается тайной, хотя Forbes оценил в один миллион долларов в год! Ее траты при этом давно стали достоянием общественности. Молодому супругу Элджею на день рождения она вручила часы из белого золота с бриллиантами, которые оценивают примерно в семь-одиннадцать миллионов рублей, а себе блогерша из Разметелево (деревня в Ленинградской области — Прим. ред.) приобрела новый дом в Подмосковье за 20 миллионов рублей, строительство которого она освещала в сети несколько месяцев.

Ивлеева заверяет, что ей пришлось просить кредит на возведение двухэтажного особняка в банке, но цифры говорят сами за себя — она может себе такое позволить. Злые языки поговаривают, что тратиться молодая звезда интернета любит только на себя и мужа, а вот мама ее до сих пор живет в обычной квартире в Ленобласти с видавшим виды ремонтом. Видимо, эта статья расходов пока не входит в планы Насти «Опасности».

Instagram @_agentgirl_

5-tv.ru писал про роскошный подарок Элджея матери.