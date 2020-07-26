Прямая трансляция главного военно-морского парада ко дню ВМФ в Петербурге
В торжественном смотре задействовано 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники. Парад принимает лично президент России Владимир Путин.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей
Главный военно-морской парад, посвященный празднованию дня ВМФ России, начался в Петербурге. В торжественном смотре в устье Невы и на Кронштадтском рейде задействовано 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу утром прибыли в Кронштадт и обошли на катере парадную линию боевых кораблей, стоящих на рейде. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России поприветствовал экипажи судов и подводных лодок.
После этого лидер российского государства и генерал армии отправились в Петропавловскую крепость, где заслушают доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о готовности к началу торжественного смотра. Традиционно парад начался с церемонии поднятия Андреевского флага на крейсере «Аврора» и артиллерийского залпа.
Владимир Путин, Сергей Шойгу и Николай Евменов в данный момент на катере обходят строй кораблей на Неве. После того как судно с президентом РФ, министром обороны и главкомом ВМФ причалит у Петровского спуска Адмиралтейской набережной, на Сенатскую площадь внесут символ главного военно-морского парада — флаг корабля «Азов».
Верховный главнокомандующий ВС РФ обратится с поздравительной речью к личному составу ВМФ РФ. После трансляции гимна Российской Федерации и залпа артиллерийского салюта на Неве и на Кронштадтском рейде одновременно стартует проход кораблей.
В 2020 году в торжественном смотре в Северной столице задействованы 46 кораблей, катеров и подводных лодок. Парадную линию статистического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный первый в стране линейный корабль образца XVI века «Полтава». В их числе фрегат «Адмирал Касатонов» и подводная лодка «Санкт-Петербург», а также большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
В пролете парадной группы авиации над Северной столицей примет участие 41 единица техники. Строй возглавит оригинальный экземпляр советского штурмовика Ил-2. В небе над Невой пройдет самый настоящий летучий корабль — самолет-амфибия Бе-200. Это воздушное судно МЧС примет участие в главном военно-морском параде впервые. Зрители также увидят уникальные противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ка-27М и другие.
В составе пешей колонны под звуки духового оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, воспитанники Нахимовского училища и кадеты Кронштадтского морского военного корпуса, а также курсанты военно-морских вузов Петербурга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ РФ.
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