Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ РФ

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Василий Заика
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Президент России вместе с министром обороны Сергеем Шойгу примет главный военно-морской парад.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня ВМФ РФ. Глава российского государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу примет главный военно-морской парад.

В торжественном смотре в Северной столице будут задействованы 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и другие.

Лидером парадной линии статического показа станет воссозданная копия первого российского линейного корабля XVI века «Полтава».

В воздушной части главного военно-морского парада в Петербурге примет участие 41 единица авиационной техники. В небе над Невой пройдут истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, топливозаправщик Ил-78 и винтокрылые машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге центральные улицы и набережные перекрыты из-за парада ко Дню ВМФ.

Тема:
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