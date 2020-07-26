Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ РФ
Президент России вместе с министром обороны Сергеем Шойгу примет главный военно-морской парад.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня ВМФ РФ. Глава российского государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу примет главный военно-морской парад.
В торжественном смотре в Северной столице будут задействованы 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и другие.
Лидером парадной линии статического показа станет воссозданная копия первого российского линейного корабля XVI века «Полтава».
В воздушной части главного военно-морского парада в Петербурге примет участие 41 единица авиационной техники. В небе над Невой пройдут истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, топливозаправщик Ил-78 и винтокрылые машины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге центральные улицы и набережные перекрыты из-за парада ко Дню ВМФ.
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