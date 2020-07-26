Видео: мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины похитителей в Москве

Мужчина на ходу выпрыгнул из багажника автомобиля похитителей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 24 июля на проезжей части Третьего транспортного кольца и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как из двигающейся с большой скоростью Kia на дорогу кубарем падает человек. Едущим позади водителям чудом удалось избежать наезда на мужчину. Вскоре к месту происшествия подоспела бригада скорой помощи.

Пострадавший рассказал полицейским, что у одного из домов на улице Мусы Джалиля к нему и его знакомому подошли трое. Злоумышленники стали избивать мужчин и требовать 60 тысяч рублей за якобы аренду автомобиля. После применения силы, предполагаемые вымогатели посадили пострадавших в багажник машины и повезли в неизвестном направлении. В определенный момент мужчинам удалось открыть замок крышки, после чего один из них оказался на проезжей части.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего перелом основания и свода черепа, ссадины и ушибы. Он был госпитализирован. Правоохранительные органы по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире.