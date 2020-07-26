Видео: мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины похитителей в Москве

|
Василий Заика
Эксклюзив 119

Инцидент произошел вечером 24 июля на проезжей части Третьего транспортного кольца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; 5-tv.tu

Мужчина на ходу выпрыгнул из багажника автомобиля похитителей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 24 июля на проезжей части Третьего транспортного кольца и попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как из двигающейся с большой скоростью Kia на дорогу кубарем падает человек. Едущим позади водителям чудом удалось избежать наезда на мужчину. Вскоре к месту происшествия подоспела бригада скорой помощи.

Пострадавший рассказал полицейским, что у одного из домов на улице Мусы Джалиля к нему и его знакомому подошли трое. Злоумышленники стали избивать мужчин и требовать 60 тысяч рублей за якобы аренду автомобиля. После применения силы, предполагаемые вымогатели посадили пострадавших в багажник машины и повезли в неизвестном направлении. В определенный момент мужчинам удалось открыть замок крышки, после чего один из них оказался на проезжей части.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего перелом основания и свода черепа, ссадины и ушибы. Он был госпитализирован. Правоохранительные органы по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
Михаил Дегтярев посетил муниципальные районы края и «вышел к народу»
13:22
Предсказание Ванги: в 2021 году в России исчезнут наличные деньги
13:09
Видео: бочки с квасом взорвались на юго-западе Петербурга
13:01
Видео: военная бронемашина раздавила «вазовскую четверку» в КЧР
12:50
Под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика
12:38
В Петербурге умерла автор знаменитой статьи с критикой перестройки Горбачева

Сейчас читают

ТОП-3 до 30-ти: откуда берут свои миллионы молодые российские блогеры?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок