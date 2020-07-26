Видео: военная бронемашина раздавила «вазовскую четверку» в КЧР
Инцидент произошел в поселке Эркен-Шахар Ногайского района.
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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов, 5-tv.ru
Военная бронемашина раздавила ВАЗ-2104 в Карачаево-Черкессии. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в республиканском поселке Эркен-Шахар Ногайского района.
По некоторым данным, боевая машина пехоты двигалась в направлении железнодорожной станции для последующей погрузки на платформу. Водитель БМП при невыясненных обстоятельствах, предположительно, не справился с управлением и раздавил припаркованную «вазовскую четверку».
На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия инцидента. Весь моторный отсек и передняя часть кузова, а также крыша «Жигулей» деформирована.
В результате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Официальных комментариев представителей Минобороны пока не последовало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в ДТП в Новой Москве.
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