Видео: военная бронемашина раздавила «вазовскую четверку» в КЧР

Военная бронемашина раздавила ВАЗ-2104 в Карачаево-Черкессии. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в республиканском поселке Эркен-Шахар Ногайского района.

По некоторым данным, боевая машина пехоты двигалась в направлении железнодорожной станции для последующей погрузки на платформу. Водитель БМП при невыясненных обстоятельствах, предположительно, не справился с управлением и раздавил припаркованную «вазовскую четверку».

На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия инцидента. Весь моторный отсек и передняя часть кузова, а также крыша «Жигулей» деформирована.

В результате ДТП по счастливой случайности никто не пострадал. В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Официальных комментариев представителей Минобороны пока не последовало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в ДТП в Новой Москве.