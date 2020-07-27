Неужели? Звезда «Дома-2» рассказал, сколько зарабатывают участники проекта

Участник скандального телешоу «Дом-2», шоумен и актер Степан Меньщиков впервые рассказал, сколько платят ему за съемки в проекте, а также объяснил, чем обусловлены такие немаленькие суммы.

В одном из последних интервью Меньщиков признался, что «себестоимость» каждого участника «Дома-2» сильно разнится. Здесь, словно на заводе, платят фактически «за выслугу»: чем известнее и скандальнее звезда, тем больше гонорар, цитирует селебрити ФАН.

В частности, зарплата самого шоумена, после большого перерыва вновь приступившего к съемкам сегодня составляет 150 тысяч рублей в месяц. По словам Степана, эта сумма для телепроекта буквально запредельная. Чем обусловлен такой гонорар? Медийностью и популярностью Меньщикова, а также тем, что его возлюбленная — 39-летняя бизнес-леди Ангелина Монах — находится в интересном положении.

По словам самого шоумена, беременность звезд на проекте способствует приумножению капитала, поскольку это сильно «цепляет» зрителя.

Instagram @stepanvalerich

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда телешоу «Дом-2» попала в серьезное ДТП.