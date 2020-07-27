День Стефана Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 27 июля?

Согласно церковному календарю, 27 июля — день поминовения преподобного Стефана Махрищского, прозванного на Руси Чудотворцем за благие деяния.

По преданию, он был духовным другом самого преподобного Сергия Радонежского. Святой отличался особым отношением ко всему живому, стремлением помочь каждому бескорыстно и желанием сделать мир лучше, чем он есть на самом деле. Среди известных его чудес: исцеление от паралича, эпилепсии и немоты.

Стефан-Чудотворец прожил долгую жизнь, при этом не раз ему угрожали расправой за проповеди. В глубокой старости преподобный принял схиму, поклявшись соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. Удивителен тот факт, что мощи святого были найдены лишь спустя 144 года после его кончины, в 1550 году, абсолютно нетленными. Сегодня они хранятся в Стефано-Махрищском женском монастыре.

Предки верили: если 27 июля попросить у Стефана Махрищского исполнения желания или избавления от недуга, это непременно произойдет, пишет «Утро.ру».

Что запрещено делать 27 июля?

Издревле считалось, что в День памяти Стефана Чудотворца грешно лениться. Следует занять себя чем-то важным, желательно, чтобы дело было направлено на сотворение блага для окружающих. Ослушавшиеся навсегда могли потерять удачу.

Сложные переговоры лучше перенести на более поздний срок. В противном случае даже если они состоятся, то не принесут должного результата и в скором времени придется терпеть убытки.

27 июля строго-настрого запрещается выбрасывать остатки еды со стола. Лучше — отдать их животным. Тот, кто ослушается, рискует обеднеть.

Давать деньги в долг сегодня не самая лучшая затея. Предки верили, что вместе с деньгами из дома уйдет и счастье.

Что можно делать в День Стефана Чудотворца?

27 июля идеально подходит для благотворительности. Считалось, что сотворивший сегодня хоть одно благое дело человек, вскоре получит от судьбы стоящий подарок.

Предки верили, что этот праздник лучше провести на природе: единение с растительностью и тишина приведут мысли в порядок и способствуют внутреннему успокоению.

Вечером хорошо устроить праздничный ужин для всей семьи, а за столом обсудить проблемы друг друга и, при необходимости, не отказывать в помощи родным.

Приметы

Если в ночь с 26 на 27 июля небо чистое, а звезды яркие — до осени будет солнечная и теплая погода;

Жаркая погода в День Стефана Чудотворца — к прекрасному урожаю в будущем;

Если сегодня идет дождь — жди затяжных ливней на всю неделю;

Сны в ночь с 26 на 27 содержат знаки и символы, намекающие на перемены финансового характера. К ним важно прислушаться.

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