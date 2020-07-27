🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, Луна в Скорпионе располагает к принятию важных решений. Но будьте осторожны и деликатны: велик риск быть втянутым в крупный конфликт.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, Луна перешла в знак Скорпиона. Это время идеально подходит для новых начинаний и планирования. Не бойтесь брать на себя обязательства: вскоре дело принесет неплохие дивиденды.
♈ Овен
Овен, кажется, вы забыли, что процесс духовной трансформации, движения вперед, постоянного обучения — суровая жизненная необходимость. Вы легко прикидываетесь несчастным вместо того, чтобы наконец собрать всю волю в кулак и постигнуть новые вершины. Сегодня вам улыбнется удача: действуйте пока не поздно.
Космический совет: перемены — это всегда хорошо! Идите навстречу неизведанному.
♉ Телец
Соперничество с близкими людьми в этот день может обернуться грандиозным конфликтом. Сегодня, Телец, важно прислушиваться к мнению окружающих, даже если это вам сильно претит. Поверьте, в данном случае молчание — лучший способ сохранить отношения.
Космический совет: молчание — золото. Будьте снисходительных к окружающим.
♊ Близнецы
Близнецы, смиритесь с мыслью, что исправить других людей просто невозможно. Вы не можете вложить им ваши ценности, заставить думать и действовать аналогично. Будьте скромнее и не выпячивайте собственное «я», тогда, когда об этом не просят. Напротив, действуйте сообща и во благо.
Космический совет: у каждого свой путь. Не пытайтесь изменить того, кто об этом не просил.
♋ Рак
27 июля для вас, Рак, день прощения. Не стесняйтесь признаться дорогим людям в том, что не правы, будьте благоразумны и умейте извиниться перед тем, кого действительно обидели. Но кроме того, не забудьте про себя: простите себе все проступки, которые когда-то совершили. Отпустите все, что наболело, чтобы двигаться дальше.
Космический совет: попросите прощения у тех, кто этого заслуживает. Будьте выше принципов.
♌ Лев
Лев, в последнее время вы словно ощущаете себя бессильным. Что именно послужило тому — сказать довольно сложно. Но вполне вероятно, это — накопленная усталость в результате череды неудач на работе и в личной жизни. Лучшим решением сегодня будет сделать паузу. Подумайте о себе и будущем, расставьте приоритеты. Это пойдет вам на пользу.
Космический совет: пора переходить на новый уровень: составьте план на ближайшее будущее.
♍ Дева
Дева, вам давно пора понять, что контролировать все и всех вокруг невозможно и бессмысленно. У вас своя дорога, полная приключений. Давно пора заняться собственной жизнью и не мешать окружающим пустыми нотациями. Будьте открыты Вселенной и вы поймете, как много прекрасного упускали ранее.
Космический совет: посмотрите на сложную ситуацию с другой стороны. Проблема только в вашей голове.
♎ Весы
Весы, перестаньте ставить границы в общении с близкими людьми. Они, как никто другой, сегодня помогут вам восстановить душевное спокойствие. Будьте откровенны, больше говорите и внимайте. Порой одно слово ближнего может развеять мрачные тучи.
Космический совет: не бойтесь сказать правду. Вам это необходимо.
♏ Скорпион
Одиночество — прекрасное состояние, если оно не вынужденное. Заприте все окна и двери, останьтесь наедине с собой и подумайте о вечном. Проведите анализ предыдущего полугодия, и извлеките уроки. Возможно, вам стоит избавиться от гнетущих вас людей. После — двигайтесь дальше.
Космический совет: прекрасный способ восстановить баланс — побыть наедине с собой. Воспользуйтесь советом.
♐ Стрелец
Стрелец, каждый день вы терзаете себя мыслью, что не можете делать несколько дел одновременно. Но разве этого требует ситуация? Вдох-выдох и вот вам уже стало легче. Позаботьтесь о своем здоровье, не следует разрываться ради мелкой выгоды.
Космический совет: сделаете паузу, внимайте знакам Вселенной.
♑ Козерог
Почему вы продолжаете жить чужими заботами, Козерог? Разве не достаточно тех, что имеются у вас? Прекратите действовать по «накатанной схеме», будьте умнее и отсекайте ненужное. Вашей мудрости хватит, чтобы вежливо расстаться с «потребителями». Живите в удовольствие.
Космический совет: настало время круто изменить свои планы. Действуйте себе во благо.
♒ Водолей
Деньги, конечно, имеют большое значение в современном мире, но разве можно забывать о простых житейских радостях? Таких, как общение, любовь, смех и нежность… Будьте добрее и чуть внимательнее к близким людям. Они этого заслуживают.
Космический совет: не все на свете измеряется деньгами. Вспомните о чувствах.
♊ Рыбы
Удивительно, но 27 июля для вас, Рыбы — день приятных сюрпризов. Вы так много времени потратили на продумывание стратегии «боя», что вышли безусловным лидером. Пора собирать трофеи! При этом не забудьте хорошенько отдохнуть перед следующей схваткой. В противном случае о победе останется только мечтать.
Космический совет: уделите время себе. Вы этого действительно заслуживаете.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 июля по 2 августа.
Читайте также
100%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?