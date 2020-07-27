🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июля, Луна перешла в знак Скорпиона. Это время идеально подходит для новых начинаний и планирования. Не бойтесь брать на себя обязательства: вскоре дело принесет неплохие дивиденды. ♈ Овен

Овен, кажется, вы забыли, что процесс духовной трансформации, движения вперед, постоянного обучения — суровая жизненная необходимость. Вы легко прикидываетесь несчастным вместо того, чтобы наконец собрать всю волю в кулак и постигнуть новые вершины. Сегодня вам улыбнется удача: действуйте пока не поздно.

Космический совет: перемены — это всегда хорошо! Идите навстречу неизведанному.

♉ Телец

Соперничество с близкими людьми в этот день может обернуться грандиозным конфликтом. Сегодня, Телец, важно прислушиваться к мнению окружающих, даже если это вам сильно претит. Поверьте, в данном случае молчание — лучший способ сохранить отношения.

Космический совет: молчание — золото. Будьте снисходительных к окружающим.

♊ Близнецы

Близнецы, смиритесь с мыслью, что исправить других людей просто невозможно. Вы не можете вложить им ваши ценности, заставить думать и действовать аналогично. Будьте скромнее и не выпячивайте собственное «я», тогда, когда об этом не просят. Напротив, действуйте сообща и во благо.

Космический совет: у каждого свой путь. Не пытайтесь изменить того, кто об этом не просил.

♋ Рак

27 июля для вас, Рак, день прощения. Не стесняйтесь признаться дорогим людям в том, что не правы, будьте благоразумны и умейте извиниться перед тем, кого действительно обидели. Но кроме того, не забудьте про себя: простите себе все проступки, которые когда-то совершили. Отпустите все, что наболело, чтобы двигаться дальше.

Космический совет: попросите прощения у тех, кто этого заслуживает. Будьте выше принципов.