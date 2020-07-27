Штурм о сыне Бари Алибасова: «Готов похоронить папу»

Певица Наталья Штурм бьет тревогу. По ее словам, сын известного продюсера Бари Алибасова ради пиара готов не просто затащить отца в психиатрическую больницу, но и реально свести его в могилу.

По мнению звезды, Алибасов-младший получает истинное удовольствие, ходя на многочисленные телешоу, где выясняет отношения и якобы пытается разобраться в причинах «неадекватности» родного папы. Таким образом, никому не нужный наследник именитого продюсера пытается хоть отчасти перехватить на себя внимание общественности.

«Этот сынуля заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого!» — возмущалась Штурм в интервью для «Собеседник.ru».

Наталья уверяла, что ее близкий друг — Бари-старший — ни за что на свете не стал бы ссориться с коллегами и друзьями публично, а тем более ходить по передачам. Однако в какой-то момент настырный сын влез со своей «пиар-компанией» и начал раскручивать ужасные истории: сначала с проглатыванием «Крота», затем — с таинственным исчезновением отца и психиатрической больницей.

«Бари-старший — это мой родной человек! Он добрый, обаятельный! Друг всех артистов! <…> Влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! А на чем Бари-младшему еще пиариться?» — недоумевала звезда.

Instagram @vadim_gorzhankin

А в заключение добавила, что как это не прискорбно, по факту сыну Алибасова плевать на здоровье 73-летнего родственника. И отчасти потому, что таким безответственным и «без нужного количества мозгов» воспитал его сам Бари Каримович. Продюсер много времени уделял работе, в результате от него мальчику передалась «только хитрость».

«Ему нужно лишь рвать, рвать и скандалить! Наверное, он считает так: „Пусть ненавидят, мне все равно!“ Тем более он понимает, что у любого, даже самого последнего преступника, всегда найдутся почитатели!» — подытожила Наталья Штурм.



Ранее 5-tv.ru сообщал, что дважды подравшийся на телешоу сын Бари Алибасова избивал и собственного отца.