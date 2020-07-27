Какое заболевание повышает риск смерти при COVID-19 в 12 раз?

Американские ученые выяснили, какое заболевание повышает риск смерти при инфицировании коронавирусом в 12 раз. Отмечается, что речь идет о хроническом недуге, которым страдает огромное количество людей по всему миру, пишет MediсalXpress.

Путем многочисленных исследований специалисты из Калифорнийского университета определили, что пациенты с сахарным диабетом в шесть раз чаще нуждаются в экстренной госпитализации при подозрении на COVID-19, чем те, у кого данное заболевание не было выявлено. Кроме того, риск погибнуть в результате осложнений от коронавируса как у людей с диабетом первого типа, так и у инсулинозависимых повышается сразу в 12 раз.

«Диабет и сам по себе является фактором риска для более тяжелого случая COVID-19», — пояснил профессор Пракаш Дидванья из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученый пояснил, что главная проблема пациента с диабетом в том, что при данном заболевании значительно снижается иммунитет — защитная функция. Соответственно, человек становится чересчур уязвимым к разного рода инфекциям и, в особенности, к быстро мутирующему коронавирусу.

В заключение Дидванья добавил, что серьезно занижают коэффициент выживаемости при коронавирусе и сердечно-сосудистые заболевания.

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