В Германии выступили против приглашения России в G7

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Василий Заика
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По словам главы МИД страны Хайко Мааса, причина исключения РФ из международной группы была связана с воссоединением с Крымом.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Gao Jing, ТАСС /Nicolas Maeterlinck, /Павлишак Алексей, /Река Александр, /Мальгавко Сергей

Тема:
Украинский кризис

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс в интервью газете Rheinische Post выступил против приглашения России в G7. Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что причина исключения РФ из международной группы была связана с воссоединением с Крымом.

Хайко Маас подчеркнул, что в настоящий момент возвращение России в G7 не представляется возможным.

«Причина исключения России была связана с аннексией Крыма и вмешательством в восточную часть Украины. Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — заявил глава МИД Германии.

Министр добавил, что в Берлине поддерживают реализацию Минских договоренностей по Донбассу и в то же время продолжают считать Крым частью Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Меркель подтвердили необходимость соблюдения Минских соглашений.

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