«Защитников очень много»: семье убитого актера из «Ералаша» поступают угрозы

Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша», которому перерезал горло в ходе конфликта на улице случайный прохожий, угрожают расправой. 29 января житель Волгограда Иван Ревякин шел домой из колледжа вместе с двоюродным братом. В определенный момент парень задел плечом мужчину и между оппонентами вспыхнула перепалка. В пылу ярости прохожий выхватил нож и полоснул им по шее молодого человека.

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29 июля должен состояться суд над предполагаемым преступником. Незадолго до даты заседания семье начинающего актера начали поступать угрозы от сочувствующих подсудимому.

«Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи. Мнения людей в городе разделены пятьдесят на пятьдесят. Одна часть понимает, что преступник виновен, а другая защищает его. Сейчас в городе все чаще происходят подобные преступления, но никто, судя по всему, не придает этому значения. В любой момент могут напасть, избить, убить. И в таких условиях кто-то еще смеет оправдывать убийцу», — цитирует тетю Ивана Ревякина Starhit.

Несмотря на происходящие события, родственники погибшего уверены, что правосудие восторжествует. Члены семьи отмечают, что процесс по делу будет идти в открытом режиме.

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