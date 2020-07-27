Женщинам с детьми и пожилым людям облегчили поиск работы

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Валентин Черников
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выделении субсидий тем, кто занимается обучением пенсионеров и матерей.

Женщинам с детьми и пожилым людям облегчили поиск работы

Фото: imago images/photothek

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении дополнительных возможностей для трудоустройства женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По словам главы правительства, документ призван помочь этим категориям граждан, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребенком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию. Такие возможности предоставляют им региональные службы занятости. Однако ранее эти органы власти не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов. Как подчеркнул премьер, средства распределяли из бюджетов субъектов РФ, что «затягивало и усложняло» процесс.

Отныне службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям, отметил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что российское правительство направит на обеспечение выплат нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Это составляет примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона, заявил премьер-министр. Деньги получают семьи, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума.

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