«Мой первенец и учитель»: Самойлова и Джиган мило поздравили дочь с днем рождения
Старшей дочери рэпера Ариеле исполнилось девять лет.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun, @samoylovaoxana
Праздник в семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой дополнительно сблизил супругов в едином порыве. Обе звезды поздравили старшую дочь Ариелу с девятилетием, выложив в Instagram два одинаковых кадра с домашнего торжества. На снимках родители стоят в обнимку с именинницей на фоне кучи воздушных шаров и больших коробок с подарками. Судя по фото, между возлюбленными и их наследниками установилась долгожданная идиллия.
Единственное, в чем не сошлись мама и папа, это в текстах к постам. На этот раз рэп-исполнитель оказался немногословен.
«С днем рождения, моя доченька! Мы тебя очень любим!» — написал Джиган.
Самойлова опубликовала более объемный и трогательный пост, в котором рассказала, почему этот праздник для нее — самый важный и замечательный.
«Ты мой первенец и мой учитель. Я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ручки и ножки, как я первый раз стала мамой. Пусть наша с папой любовь и вера в тебя помогает тебе преодолевать любые страхи, мы всегда тебе поможем, всегда выслушаем и поддержим», — написала любящая мама.
Из ее слов фанатам стало ясно, что супруги, которые в начале этого года оказались на грани развода, окончательно помирились и продолжают воспитывать четверых детей рука об руку.
«Поздравляю девочку самых лучших родителей!»
«Счастья огромного вашей семье!»
«Очень рада за вас что вы опять вместе с Оксаной», — откликнулись подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро вспомнила «темное» прошлое Оксаны Самойловой.
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