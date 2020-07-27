Сергей Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

|
Василий Заика
24

Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» прокомментировал возможное участие в выборах губернатора Хабаровского края.

Фото, видео: Instagram @shnurovs

Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров в ходе беседы с журналистами в Хабаровске заявил, что не будет принимать участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

«Да (вступил в партию — Прим.ред.), но на выборы я не иду… Пока думаю так», — цитирует Сергея Шнурова РИА Новости.

Общественный деятель, помимо прочего, добавил, что не намерен баллотироваться в губернаторы Хабаровского края, где проходят несанкционированные акции протеста.

«Нет, у нас в Петербурге еще не все слава богу», — заключил Сергей Шнуров.

По некоторым данным, музыкант и партийный деятель прибыл в Хабаровск для съемок документального фильма о происходящих там событиях для телеканала, на котором с недавних пор занимает должность генерального продюсера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков считает преждевременным давать оценку работе Дегтярева.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

15:31
ТОП-6 причин, почему умные красавицы все чаще остаются одинокими
15:25
В Telegram стали доступны видеозвонки
15:11
Сергей Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
15:02
Максакова считает, что повторяет судьбу бабушки, мужа которой расстреляли
14:55
Видео: число жертв в утонувшей под Волгоградом иномарке увеличилось до восьми
14:46
«Якуб с нами»: бывшая вторая ракетка мира стала мамой

Сейчас читают

Тимати объявил об уходе из Black Star
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок