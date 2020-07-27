Сергей Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» прокомментировал возможное участие в выборах губернатора Хабаровского края.
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Фото, видео: Instagram @shnurovs
Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров в ходе беседы с журналистами в Хабаровске заявил, что не будет принимать участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.
«Да (вступил в партию — Прим.ред.), но на выборы я не иду… Пока думаю так», — цитирует Сергея Шнурова РИА Новости.
Общественный деятель, помимо прочего, добавил, что не намерен баллотироваться в губернаторы Хабаровского края, где проходят несанкционированные акции протеста.
«Нет, у нас в Петербурге еще не все слава богу», — заключил Сергей Шнуров.
По некоторым данным, музыкант и партийный деятель прибыл в Хабаровск для съемок документального фильма о происходящих там событиях для телеканала, на котором с недавних пор занимает должность генерального продюсера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков считает преждевременным давать оценку работе Дегтярева.
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