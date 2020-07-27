Сергей Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров в ходе беседы с журналистами в Хабаровске заявил, что не будет принимать участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

«Да (вступил в партию — Прим.ред.), но на выборы я не иду… Пока думаю так», — цитирует Сергея Шнурова РИА Новости.

Общественный деятель, помимо прочего, добавил, что не намерен баллотироваться в губернаторы Хабаровского края, где проходят несанкционированные акции протеста.

«Нет, у нас в Петербурге еще не все слава богу», — заключил Сергей Шнуров.

По некоторым данным, музыкант и партийный деятель прибыл в Хабаровск для съемок документального фильма о происходящих там событиях для телеканала, на котором с недавних пор занимает должность генерального продюсера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков считает преждевременным давать оценку работе Дегтярева.