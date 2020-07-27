Песков считает преждевременным давать оценку работе Дегтярева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что считает преждевременным давать оценку работе Михаила Дегтярева на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Представитель Кремля отметил, что судить о результатах деятельности по прошествии первой недели не представляется возможным.

«По результатам первой недели оценивать работу кого-либо невозможно. Он активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что делать нужно в первую очередь. Делает это энергично, но оценки пока преждевременно давать», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России, помимо прочего, прокомментировал ситуацию с несанкционированными митингами в краевой столице и реакцию на происходящее самого Михаила Дегтярева. Дмитрий Песков подчеркнул, что обстановка в Хабаровске стабилизируется.

«Мы ориентируемся на официальные цифры, которые давала мэрия и органы ОВД. В то же время мы видели и другие цифры, которые фигурировали в городе. Важно здесь то, что Дегтярев слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются», — заключил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске.