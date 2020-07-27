Министр просвещения рассказал, вернутся ли школьники за парты 1 сентября
По словам Сергея Кравцова, при организации учебного процесса будет использован опыт безопасного проведения ЕГЭ.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате — с традиционной линейки. При этом будет использован опыт применения мер безопасности, использованный из-за угрозы распространения коронавируса при организации ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ФАН.
«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах», — сказал министр.
Кравцов подчеркнул, что для обеспечения максимальной безопасности школьников и учителей будут учтены все требования Роспотребнадзора. Подготовка к учебному процессу ведется уже сейчас.
Ранее министр просвещения заявлял, что торжественные линейки 1 сентября 2020 года в российских школах пройдут в несколько видоизмененном формате.
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