Министр просвещения рассказал, вернутся ли школьники за парты 1 сентября

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Светлана Александрова
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По словам Сергея Кравцова, при организации учебного процесса будет использован опыт безопасного проведения ЕГЭ.

Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате — с традиционной линейки. При этом будет использован опыт применения мер безопасности, использованный из-за угрозы распространения коронавируса при организации ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет ФАН.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован при организации обучения в школах», — сказал министр.

Кравцов подчеркнул, что для обеспечения максимальной безопасности школьников и учителей будут учтены все требования Роспотребнадзора. Подготовка к учебному процессу ведется уже сейчас.

Ранее министр просвещения заявлял, что торжественные линейки 1 сентября 2020 года в российских школах пройдут в несколько видоизмененном формате.

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