Видео: Константин Богомолов учится водить машину
Муж Ксении Собчак показал подписчикам, как ездит по городу с автоинструктором.
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Фото, видео: Instagram @konbog75
Режиссер Константин Богомолов начал учиться водить машину. Муж Ксении Собчак на своей странице в Instagram опубликовал несколько коротких видеороликов, сделанных во время поездок по городу в рамках занятий с автоинструктором.
На кадрах видно, как 45-летний мужчина управляет легковушкой. В этот момент его наставник дает практические советы.
«Расслабон. Полное спокойствие», — говорит инструктор.
Константин Богомолов на другом видео комментирует собственные действия, отмечая, что «интеллигентно» едет по «интеллигентным» пробкам. Автоинструктор соглашается со своим подопечным, явно давая понять, что спешка и агрессивный стиль вождения в подобных ситуациях не допустимы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Богомолов показал Собчак с округлившимся животом.
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