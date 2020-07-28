Видео: Константин Богомолов учится водить машину

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Василий Заика
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Муж Ксении Собчак показал подписчикам, как ездит по городу с автоинструктором.

Фото, видео: Instagram @konbog75

Режиссер Константин Богомолов начал учиться водить машину. Муж Ксении Собчак на своей странице в Instagram опубликовал несколько коротких видеороликов, сделанных во время поездок по городу в рамках занятий с автоинструктором.

На кадрах видно, как 45-летний мужчина управляет легковушкой. В этот момент его наставник дает практические советы.

«Расслабон. Полное спокойствие», — говорит инструктор.

Константин Богомолов на другом видео комментирует собственные действия, отмечая, что «интеллигентно» едет по «интеллигентным» пробкам. Автоинструктор соглашается со своим подопечным, явно давая понять, что спешка и агрессивный стиль вождения в подобных ситуациях не допустимы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Богомолов показал Собчак с округлившимся животом.

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