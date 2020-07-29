В России растет число пострадавших от махинаций «черных риэлторов»
Мошенники пользуются слабой образованностью пожилых людей в вопросах IT технологий, которые используются в современной жизни.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, 5-tv.ru
В России растет число пострадавших от махинаций «черных риэлторов». Преступники взяли на вооружение современные IT технологии и успешно отрабатывают новые мошеннические схемы.
Жертвами, как правило, становятся пожилые люди, которые например хотят продать квартиру, но при этом понятия не имеют, что такое «электронная подпись». Аферисты обманным путем получают право пользования ей и оформляют недвижимость на подставных лиц.
Эксперты советуют все финансовые операции обязательно проводить с участием нотариуса. При малейшем подозрении он обязан вовремя остановить сделку.
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