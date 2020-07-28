Стали известны подробности кражи у актрисы Ольги Анохиной

Вскрылись подробности кражи имущества актрисы и театрального режиссера Ольги Анохиной. Как стало известно 5-tv.ru, заслуженную артистку лишили пяти тысяч рублей и смартфона стоимостью 14 тысяч.

Инцидент произошел накануне в московской клинической больнице. Там актрисе проводили операцию. Когда Анохину увозили в отделение интенсивной терапии, дверь ее палаты оказалась открыта. В это время злоумышленник добрался до личных вещей потерпевшей и скрылся. По возвращении из операционной актриса обнаружила пропажу.

По факту случившегося звезда «Сибирского цирюльника» написала заявление в полицию. Нанесенный ей ущерб оценили как значительный. Правоохранители начали проверку и приступили к розыску имущества и похитителя. Под подозрением могут оказаться как пациенты, так и персонал медучреждения. В случае поимки вору может грозить до двух лет лишения свободы.

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