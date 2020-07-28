Стали известны подробности кражи у актрисы Ольги Анохиной

|
Валентин Черников
170

Звезда «Сибирского цирюльника» лишилась смартфона и денег.

Стали известны подробности кражи у актрисы Ольги Анохиной

Фото: ИТАР-ТАСС/Михаил Гутерман

Вскрылись подробности кражи имущества актрисы и театрального режиссера Ольги Анохиной. Как стало известно 5-tv.ru, заслуженную артистку лишили пяти тысяч рублей и смартфона стоимостью 14 тысяч.

Инцидент произошел накануне в московской клинической больнице. Там актрисе проводили операцию. Когда Анохину увозили в отделение интенсивной терапии, дверь ее палаты оказалась открыта. В это время злоумышленник добрался до личных вещей потерпевшей и скрылся. По возвращении из операционной актриса обнаружила пропажу.

По факту случившегося звезда «Сибирского цирюльника» написала заявление в полицию. Нанесенный ей ущерб оценили как значительный. Правоохранители начали проверку и приступили к розыску имущества и похитителя. Под подозрением могут оказаться как пациенты, так и персонал медучреждения. В случае поимки вору может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что роженица рассказала, как у нее похитили младенца под Ростовом.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.59
-0.01 83.78
0.68
День Крещения Руси и Кирики-мокродырики: Почему сегодня нельзя оставлять...

Последние новости

13:01
Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч
13:00
Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-сенатора Арашукова и его семьи
12:53
Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы за осквернение памятников
12:44
«Я что, мыла поела?» — Гузееву возмутили слухи о ее карьере в «Доме-2»
12:38
Таролог рассказала, кто из знаменитостей скоро снова станет мамой
12:27
Шокирующие кадры: боксер одним ударом убил мужчину во время драки в Барнауле

Сейчас читают

Юрий Лоза сравнил заработок Лолиты и шахтеров в забое
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок