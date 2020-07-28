Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц

Московскую квартиру Бари Алибасова сдадут в аренду за 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.

По его словам, сделку по аренде роскошной жилплощади намерен заключить Бари Алибасов-младший. Жильцы смогут обитать в квартире в период реабилитации продюсера после выписки из психиатрической больницы. Это время Алибасов проведет в Калининграде. Вырученные деньги позволят ему покрыть расходы на восстановительные процедуры. С этой же целью, чтобы поддержать отца деньгами, его наследник сдаст и собственную квартиру напротив здания правительства.

T.me @nemalahov

Как указал Горжанкин, жилплощадь будет сдаваться с сентября, поскольку в августе в ней пройдут съемки кинофильма. Судя по фото, которые опубликовал Telegram-канал «НеМалахов», размер и интерьер квартиры действительно позволяет ей стать съемочной площадкой. В помещении на 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке разместились две спальни, личная студия, сауна и кабинет. На снимках можно наблюдать огромные комнаты и даже золотую сантехнику: раковину, писсуар и биде.

T.me @nemalahov

Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память.