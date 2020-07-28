Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц

|
Валентин Черников
37

Арендаторы роскошной жилплощади в центре Москвы смогут воспользоваться золотым писсуаром и биде.

Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Московскую квартиру Бари Алибасова сдадут в аренду за 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.

По его словам, сделку по аренде роскошной жилплощади намерен заключить Бари Алибасов-младший. Жильцы смогут обитать в квартире в период реабилитации продюсера после выписки из психиатрической больницы. Это время Алибасов проведет в Калининграде. Вырученные деньги позволят ему покрыть расходы на восстановительные процедуры. С этой же целью, чтобы поддержать отца деньгами, его наследник сдаст и собственную квартиру напротив здания правительства.

T.me @nemalahov

Как указал Горжанкин, жилплощадь будет сдаваться с сентября, поскольку в августе в ней пройдут съемки кинофильма. Судя по фото, которые опубликовал Telegram-канал «НеМалахов», размер и интерьер квартиры действительно позволяет ей стать съемочной площадкой. В помещении на 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке разместились две спальни, личная студия, сауна и кабинет. На снимках можно наблюдать огромные комнаты и даже золотую сантехнику: раковину, писсуар и биде.

T.me @nemalahov

Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Последние новости

14:31
Лишенная статуса судьи Елена Хахалева отчислена из Краснодарского краевого суда
14:24
Актер и режиссер Сергей Проханов сообщил о состоянии Елены Кондулайнен
14:12
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
14:03
Обвинившая в избиении охранников ТЦ «Галерея» девушка раскрыла детали инцидента
13:54
Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц
13:48
Экономист раскрыл причины оттока валютных вкладов из крупных банков

Сейчас читают

Таролог рассказала, кто из знаменитостей скоро снова станет мамой
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок