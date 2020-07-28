Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

|
Василий Заика
37

Обновленный «белый список» в Брюсселе обнародуют в ближайшие дни.

Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства из делегации одной из стран отметил, что обновленный «белый список» будет опубликован Советом Европейского союза буквально на днях. Следующий пересмотр документа запланирован через две-три недели.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — сказал источник.

Член делегации добавил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в мире имеет не самое лучшее развитие. В большинстве государств фиксируется увеличение числа инфицированных пациентов, вследствие чего открытие границ идет недостаточно быстро. В ряде случаев власти вынуждены принимать новые ограничительные меры.

Примечательно, что «белый список» носит рекомендательный характер. Власти европейских стран могут действовать на свое усмотрение — открывая или оставляя закрытыми границы с государствами, включенными в перечень.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда россияне смогут ездить в Финляндию.

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 июл
6 вещей о поступлении в вуз, которые должны знать абитуриенты и их родители в 2020-м
27 июл
Вирусолог прокомментировал появление более заразного типа COVID-19 во Вьетнаме
27 июл
Министр просвещения рассказал, вернутся ли школьники за парты 1 сентября
27 июл
Когда россияне смогут ездить в Финляндию?
27 июл
Семья бывшего биатлониста Антона Шипулина инфицирована коронавирусом
27 июл
Какое заболевание повышает риск смерти при COVID-19 в 12 раз?
26 июл
Врач рассказал, как отличить обычный грипп от COVID-19
25 июл
В США создали прибор, мгновенно выявляющий больных коронавирусом
24 июл
Вирусолог оценил, насколько безопасно лететь в Британию, Турцию и Танзанию с 1 августа
24 июл
Внезапно: Трамп «пожалел» Россию, впавшую в «жесткий кризис» после пандемии

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Последние новости

14:31
Лишенная статуса судьи Елена Хахалева отчислена из Краснодарского краевого суда
14:24
Актер и режиссер Сергей Проханов сообщил о состоянии Елены Кондулайнен
14:12
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
14:03
Обвинившая в избиении охранников ТЦ «Галерея» девушка раскрыла детали инцидента
13:54
Сын Алибасова сдаст квартиру отца за полмиллиона в месяц
13:48
Экономист раскрыл причины оттока валютных вкладов из крупных банков

Сейчас читают

Таролог рассказала, кто из знаменитостей скоро снова станет мамой
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок