Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства из делегации одной из стран отметил, что обновленный «белый список» будет опубликован Советом Европейского союза буквально на днях. Следующий пересмотр документа запланирован через две-три недели.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — сказал источник.

Член делегации добавил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в мире имеет не самое лучшее развитие. В большинстве государств фиксируется увеличение числа инфицированных пациентов, вследствие чего открытие границ идет недостаточно быстро. В ряде случаев власти вынуждены принимать новые ограничительные меры.

Примечательно, что «белый список» носит рекомендательный характер. Власти европейских стран могут действовать на свое усмотрение — открывая или оставляя закрытыми границы с государствами, включенными в перечень.

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