Лишенная статуса судьи Елена Хахалева отчислена из Краснодарского краевого суда

Лишенная статуса «золотая» судья Елена Хахалева отчислена из штата сотрудников Краснодарского краевого суда, сообщает ТАСС. Причиной соответствующего решения Высшей квалификационной коллегии стал ее дисциплинарный проступок.

«Приказом председателя Краснодарского краевого суда Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка», — говорится в сообщении пресс-службы краевого суда региона.

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Елена Хахалева стала известной на всю страны после скандала, который разгорелся летом 2017 года. Тогда в сети было опубликовано видео со свадьбы ее дочери. На кадрах видно, что гостей на торжественной церемонии развлекали Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева.

Адвокат Сергей Жорин, проанализировав средний гонорар знаменитостей за выступление, подсчитал, что на организацию пышной свадьбы было потрачено порядка двух миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии.