Внук экс-губернатора Хабаровского края стал жертвой столичного вора

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Алина Потёмкина
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Злоумышленник позарился на дорогой мобильный телефон Игоря Ишаева.

Внук экс-губернатора Хабаровского края стал жертвой столичного вора

Фото: Instagram @ishay_official

В Москве обокрали внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева. Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек зашел в столичное кафе, чтобы перекусить. В ожидании заказа он отлучился в уборную, оставив на столе мобильный телефон стоимостью в 140 тысяч рублей. А когда вернулся, смартфон предсказуемо исчез.

Правоохранители оперативно задержали по подозрению в краже безработного молодого человека. По факту возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Игорь Ишаев стал участником пьяного ДТП, будучи уже лишенным водительских прав за еду в нетрезвом виде. Позже за аварию он получил 12 суток ареста, благо в ней никто не пострадал. Это далеко не единственное происшествие на дороге, по которому известен внук бывшего губернатора Хабаровского края. До последнего случая ему все сходило с рук.

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