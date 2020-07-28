Ведущий телешоу «Дом-2» Влад Кадони поддержал странный слух о том, что Ларису Гузееву пригласили в проект в качестве ведущей. Более того, он заявил, что он сам собирается стать телесвахой.

«Конечно, это очевидно. Лариса Гузеева переходит на «Дом-2», мы с ней договорились, а я буду вести «Давай поженимся», — сказал Кадони в телефонном интервью 5-tv.ru.

По его мнению, это получилось бы феерическое зрелище. Что касается планов запустить участников телестройки в космос, то как сообщил Кадони, вместе с ними на орбиту полетит и Лариса Гузеева — как только врачи удостоверятся, что она проходит по здоровью.

Более серьезным в разговоре с 5-tv.ru был коллега Кадони по «Дому-2» Андрей Черкасов. Он категорически опроверг приглашение в проект Гузеевой, назвав эти слухи бредом.

«Это бред и воспаленный мозг какого-то человека, который пошутил в интернете. И меня удивляют те люди, которые в это верят, вообще, если честно», — заявил Черкасов.

При этом он считает, что даже если отнестись к вопросу серьезно, вряд ли телеведущая будет органично смотреться в такой молодежной программе как «Дом-2».

«Я считаю, что Лариса Андреевна Гузеева великолепна в роли в своей программе „Давай поженимся“, а наши ведущие, в том числе и я великолепны в своей стезе. И ей — ее, нам — наше», — пояснил ведущий.

Зато Черкасов подтвердил планы по завоеванию космоса.

«Если когда-то казалось невозможным, что будет площадка на Сейшелах, то она есть. Соответственно, и в космосе получится… Будем учить марсиан строить любовь», — сказал ведущий «Дома-2».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, под слоганом «Как тебе такое Илон Маск?» телеканал ТНТ сообщил, что собирается отправить участников «Дома-2» в космос, для этого на съемочной площадке построена ракета, в которой будет проходить предполетная подготовка.