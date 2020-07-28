Актер и режиссер Сергей Проханов сообщил о состоянии Елены Кондулайнен
Исполнитель роли «усатого няня» связался с врачами госпитализированной звезды.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
Состояние госпитализированной актрисы Елены Кондулайнен стабилизировалось. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru актер, режиссер, художественный руководитель московского «Театра Луны» Сергей Проханов.
По словам народного артиста, его приятельницу и коллегу по театру накануне перевели из отделения реанимации в больничную палату. На тот момент Кондулайнен стало лучше. Она остается под наблюденим медиков. Врачи просят знакомых лишний раз не беспокоить пациентку.
Как передавал 5-tv.ru, 62-летней знаменитости стало плохо 24 июля. На тот момент она находилась в ресторане. По свидетельствам очевидцев, актриса начала жаловаться на сильную головную боль и нарушение речи. «Скорая» увезла ее в больницу с подозрением на инсульт.
Елена Кондулайнен была весьма популярна в 80-годы XX века, именовалась «секс-символом СССР» и «русской Марлен Дитрих». Она стала известна благодаря ролям в фильмах «Капитан Фракасс», «Раз, два — горе не беда!», а также пикантной сцене в картине «Сто дней до приказа».
Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали о состоянии госпитализированной Елены Кондулайнен.
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