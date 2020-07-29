За поддельный техосмотр оператор и автовладелец могут попасть в тюрьму

В Уголовный кодекс России были внесены поправки — теперь в статье 171 прописано, какая ответственность грозит за проведение техосмотра автомобильного средства компанией, не имеющей аккредитации в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пишут «Известия.ру».

Что изменилось

Изменения вступили в силу 27 июля и предполагают серьезные наказания за поддельный техосмотр (ТО). Это касается как самого владельца машины, если он намеренно приобрел поддельный документ о прохождении техосмотра, так и компании, которая его проводила. Тут разнообразия еще больше — пострадать можно и, если нет аккредитации от РСА, и если компания не имеет права проводить осмотр транспортным средствам конкретных категорий.

Если машина с фальшивым ТО пострадает в ДТП, то за нанесенный государству и людям ущерб должна будет платить компания-оператор. В поправках прописаны штрафы до 300 тысяч рублей, до 480 часов принудительных работ и заключение под арест на срок до шести месяцев.

При этом у недобросовестный владелец автомобиля может уйти безнаказанным, если он действительно заплатил за ТО, даже зная, что осмотр проведен не был. Считается, что он уже потратил свои деньги, так что виновата будет компания.

А что сейчас?

Большинство компаний, обещая провести настоящий техосмотр автомобиля, в действительности этого не делает — порой с согласия водителя. Им просто невыгодно делать полную диагностику машины.

Появление уголовной ответственности за такие нарушения говорит лишь об одном — административные наказания оказались бездейственными, справиться с проблемой можно только путем введения более серьезных наказаний.

Но изначально эти поправки в Уголовный кодекс должны были быть приняты вместе с реформой техосмотра, которая вводила бы штрафы за езду без действительного ТО. Однако коронавирус внес свои коррективы, и принятие реформы отложили до 2021 года, без чего нововведения оказались односторонними.

Поможет ли?

Мошенников ищут сами представители РАС, они же отслеживают через IT продажи поддельных карт о прохождении техосмотра, а также тех, кто смог заполучить доступ к личному кабинету настоящего, аккредитованного оператора. Чтобы помочь выявить всех преступников, они советуют всегда проверять по базе единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Если там нет названия выбранного оператора ТО, то обращаться в эту фирму не следует.

Также, если стоимость услуг техосмотра перестанут контролировать со стороны государства, чтобы каждый оператор смог сам установить свои расценки, это могло бы стимулировать фирмы активнее получать аккредитацию.

Вывод

Но на практике пока что нововведения вряд ли сильно изменять ситуацию. Многим операторам ТО и владельцам автомобилей проще проводить осмотр лишь номинально, а угроз попасть под арест или заплатить огромный штраф вряд ли будет их сильно смущать.

5-tv.ru ранее писал, стоит ли ждать повышения цен на техосмотр.