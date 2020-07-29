В США признались, что Пентагону становится сложнее отслеживать наши подлодки

Российские военные технологии в своем развитии значительно опережают американские. Так, кандидат на пост главы северного командования США Глен Ван Херк заявил в Конгрессе, что Пентагону становится сложнее отслеживать наши подлодки.

По его словам, российский Военно-морской флот и новинки его вооружений представляют для Штатов серьезную проблему. Поэтому американским конструкторам следует ускорить разработки, которые хоть как-то могли бы конкурировать с нашими.

С позицией военного чиновника согласны и профильные СМИ США. Ранее журналисты назвали атомную субмарину «Князь Владимир» одной из лучших в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений. Противолодочные самолеты Ту-142 сымитировали массированную атаку на американский флот у побережья Исландии.