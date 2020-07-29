В США признались, что Пентагону становится сложнее отслеживать наши подлодки
Кандидат на пост главы северного командования США отметил, что Военно-морской флот РФ и новинки его вооружений представляют для Штатов серьезную проблему.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Свеверного флота РФ, 5-tv.ru
Российские военные технологии в своем развитии значительно опережают американские. Так, кандидат на пост главы северного командования США Глен Ван Херк заявил в Конгрессе, что Пентагону становится сложнее отслеживать наши подлодки.
По его словам, российский Военно-морской флот и новинки его вооружений представляют для Штатов серьезную проблему. Поэтому американским конструкторам следует ускорить разработки, которые хоть как-то могли бы конкурировать с нашими.
С позицией военного чиновника согласны и профильные СМИ США. Ранее журналисты назвали атомную субмарину «Князь Владимир» одной из лучших в мире.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российская авиация распугала корабли НАТО во время военных учений. Противолодочные самолеты Ту-142 сымитировали массированную атаку на американский флот у побережья Исландии.
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