Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Авария произошла утром 29 июля на юго-востоке российской столицы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Один человек погиб и восемь пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла рано утром 29 июля на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы.
По предварительной информации, водитель грузовой «Газели», двигаясь с большой скоростью, проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автобус.
В результате ДТП погибла пассажирка автобуса, шесть человек были доставлены в медицинские учреждения, одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности инцидента выясняются.
На момент публикации материала известны имена пяти пострадавших в аварии:
- Юрий Щ., 33 года
- Виталий Б., 40 лет
- Фуркат Х., 57 лет
- Матвей М., 58 лет
- Дивалфуз С., 20 лет
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший пилот «Формулы-1» разбил редкий и дорогой суперкар McLaren Senna.
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