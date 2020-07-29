Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Один человек погиб и восемь пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла рано утром 29 июля на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы.

По предварительной информации, водитель грузовой «Газели», двигаясь с большой скоростью, проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автобус.

В результате ДТП погибла пассажирка автобуса, шесть человек были доставлены в медицинские учреждения, одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности инцидента выясняются.

На момент публикации материала известны имена пяти пострадавших в аварии:

Юрий Щ., 33 года

Виталий Б., 40 лет

Фуркат Х., 57 лет

Матвей М., 58 лет

Дивалфуз С., 20 лет

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