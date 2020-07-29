«Ни стыда, ни уважения к себе»: Деми Роуз осудили за откровенный внешний вид

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Валентин Черников
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Папарацци выложили снимки «Британской Кардашьян» с пляжа на Ибице без фотошопа. Результат удивил поклонников модели.

«Ни стыда, ни уважения к себе»: Деми Роуз осудили за откровенный внешний вид

Фото: Instagram @demirose

Появление Деми Роуз на Ибице не осталось незамеченным и вызвало негодование в сети. «Британскую Кардашьян» запечатлели во время отдыха на испанском пляже. Модель выпивала, развлекалась с друзьями, и как истинный профессионал, использовала встречу в качестве повода для очередной фотосессии. Красавица позировала для приятелей и не знала, что параллельно ее снимают папарацци. В результате два десятка снимков 25-летней красавицы без фотошопа опубликовала английская газета Daily Mail.

Изображения фигуры Роуз со спины и сбоку без ретуши заметно проигрывают тем, что Деми выкладывает на своей странице Instagram. В кадре можно заметить складки, присущие дамам с избыточным весом. Впрочем, эти недостатки опытная модель скрывает сетчатым платьем поверх желтого мини-бикини.

Instagram @demirose

Отличаются на сей раз и комментарии к публикации, которые оставили интернет-пользователи. В отличие от обожающих Роуз подписчиков ее микроблога читатели британского издания осудили откровенный внешний вид девушки и ее «фирменные» широкие бедра.

«Зачем кому-то изменять свое тело таким образом?»

«Такую ​​большую задницу трудно прикрыть»;

«Такие женщины не испытывают ни стыда, ни уважения к себе»;

«Иди домой, Деми, надень что-нибудь, найди друга или отправляйся в школу», — отреагировали люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Деми Роуз показала роскошные формы со всех ракурсов.

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